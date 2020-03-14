В ОП анонсували повернення українських заручників з ОРДЛО

Повернення українських заручників з окремих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) може статися протягом двох місяців. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

Він додав, що до місць перебування українських заручників в окупованих територія допустять представників Червоного Хреста.

"Ми домовились в Тристоронній контрактній групі про те, що з сьогоднішнього дня до місць, де знаходяться наші люди на непідконтрольній території, буде допущений Червоний хрест. Цього не відбувалось протягом всіх цих років. Це надасть можливість повернути всіх наших людей протягом двох місяців", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, українська сторона внесла в список майбутнього обміну полоненими 86 незаконно ув'язнених кримських татар.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала ТКГ список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими. Глава держави зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.