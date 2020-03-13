Найближчим часом Україна поверне всіх полонених з ОРДЛО, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Обмін відбудеться впродовж найближчих місяців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував звільнення всіх громадян України, які перебувають у полоні проросійських бойовиків на Донбасі. Про це він заявив під час брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Єрмака, всі українські громадяни, які утримують бойовиками на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, протягом найближчих місяців повернуться додому.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську було домовлено про узгодження протягом тижня списків осіб, які підлягають обміну. До кінця березня ТКГ повинна прийняти рішення про обмін утримуваними особами.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона внесла в список майбутнього обміну полоненими 86 незаконно ув'язнених кримських татар.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала ТКГ список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими. Глава держави зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.