У список на обмін полоненими включили 86 кримських татар, - Денісова

Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

За словами Людмили Денісовою, у списку значаться кримські татари, які знаходяться на різних стадіях карного переслідування

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Україна включила у список майбутнього обміну полоненими 86 незаконно ув’язнених кримських татар. Про це Денісова розповіла в інтерв'ю "Укрінформу".

За її словами, у списку значаться кримські татари, які знаходяться на різних стадіях карного переслідування.

"У ньому 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто знаходиться на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають в обмежувальних умовах", - повідомила Денісова.

Водночас, вона зазначила, що обмін - це такий захід, підготовка до якого потребує тиші, тому те, що стосується списку, потребує обережності.

"Він (список - ред.) існує. Я можу сказати лише за той, який формується у нашому офісі. Це 115 осіб, громадяни України, які перебувають сьогодні у місцях несвободи на території Російської Федерації та в окупованому Криму", - зазначила омбудсмен.

Також, за її словами, у ньому є громадяни України, які перебувають у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

"Чому ми кажемо, що всіх разом до 200 осіб? Тому що ми, Офіс уповноваженого й інші органи державної влади України, інколи не можемо встановити точне місце перебування того чи іншого громадянина. Трапляється така ситуація, що хтось зник безвісти, й цих людей українська сторона подає у списках, щоб знайти їх і обміняти, а та сторона або підтверджує, або ні наявність таких людей", - додала Денісова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими. При цьому він зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

Тим часом у самопроголошеній "Донецької народній республіці" заявили, що обмін полоненими до кінця березня провести не вдасться нібито через позицію Києва.