В ОП анонсували візити Макрона і Конте в Україну в 2021 році

Фото: Еммануель Макрон (facebook.com EmmanuelMacron)

Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте мають відвідати Україну у цьому році. На французького лідера очікують у першій половині року.

Про це написав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква у статті для "Дзеркала тижня".

"У першій половині 2021 року готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона до України, впродовж якого буде започатковано й низку нових економічних проектів", - сказано у матеріалі.

Жовква зазначив, що на візит прем'єра Італії розраховують з огляду на тісні дружні відносини, які встановились у нього з президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, Україна ставить за мету побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США на всіх рівнях.

"На порядку денному залишається офіційний візит президента України до США. Вже зараз напрацьовуємо нову змістовну Дорожню карту двосторонніх відносин, яку маємо обговорити і почати реалізовувати вже у 2021 році", - написав замглави ОП.

Нагадаємо, наприкінці грудня Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він пообіцяв відвідати Україну, як тільки дозволить епідемічна ситуація.

Як писало РБК-Україна, раніше глава держави повідомив про згоду Франції допомогти Україні в отриманні вакцини від коронавірусу та назвав це "жестом справжньої дружби".