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В ОП анонсировали визиты Макрона и Конте в Украину в 2021 году

Украина, Суббота 02 января 2021 11:23
В ОП анонсировали визиты Макрона и Конте в Украину в 2021 году
Фото: Эммануэль Макрон (facebook.com EmmanuelMacron)
Автор: Юлия Струк

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте должны посетить Украину в этом году. Французского лидера ожидают в первой половине года.

Об этом написал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели".

"В первой половине 2021 года готовимся к содержательным переговорам на высшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину, во время которого будет начат и ряд новых экономических проектов", - говорится в материале.

Жовква отметил, что на визит премьера Италии рассчитывают, учитывая тесные дружеские отношения, которые установились у него с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Украина ставит целью построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях.

"На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США. Уже сейчас разрабатываем новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году", - написал замглавы ОП.

Напомним, в конце декабря Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он пообещал посетить Украину, как только позволит эпидемическая ситуация.

Как писало РБК-Украина, ранее глава государства сообщил о согласии Франции помочь Украине в получении вакцины от коронавируса и назвал это "жестом настоящей дружбы".

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