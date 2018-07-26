ООС разоблачила военного ВСУ, который "сливал" информацию "ДНР"

Задержанный передавал в "ДНР" сведения относительно позиций и военной техники ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) из состава Объединенных сил в середине июля разоблачила военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), который выполнял указания боевиков так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") и имел намерения перейти на сторону врага. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, злоумышленник "сливал" боевикам информацию о действиях и позициях ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, а также похищал и продавал военное имущество.

Отмечается, что задержанный через соцсети передавал боевику "ДНР" сведения относительно позиций и военной техники ВС Украины в районе проведения ООС, указывая GPS координаты их местонахождения.

Кроме того, как обнаружили правоохранители, он похитил и реализовал через Интернет военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тыс. грн.

По материалам военной контрразведки 23 июля 2018 года следователями Волновахского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины - "Похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением".

Сейчас решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе задержали боевика так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР"), которого могли направить для совершения диверсий.

Кроме того, на КПВВ "Марьинка" задержали инструктора мотострелкового батальона боевиков.