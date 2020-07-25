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В ООС розповіли про підготовку до всеосяжного припинення вогню

Донбас, Субота 25 липня 2020 20:03
В ООС розповіли про підготовку до всеосяжного припинення вогню
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

У штабі розповіли, як контролюватимуть перемир'я

Підрозділи Об'єднаних сил готуються до початку режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Нове перемир'я має розпочатися о 00:01 понеділка, 27 липня.

Про це повідомляє командування ООС.

Як розповіли у штабі, контролювати дотримання перемир'я відрядять спеціальних військових, які мають досвід участі у миротворчих місіях під егідою ООН. Такі військовослужбовці будуть на кожній українській позиції.

"Такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів ООС від виконання бойових завдань та запобігти ймовірним провокаціям. Водночас, не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН", - пояснили в командуванні.

Крім того, у штабі готові до провокацій противника з метою зірвати перемир'я, як це неодноразово відбувалося раніше.

"Також штаб операції відновлює практику інформування громадськості про поточну ситуацію через уповноваженого речника", - додали в командуванні.

Нагадаємо, початок перемир'я на Донбасі з 27 липня було узгоджено на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи.

Додамо, сьогодні на Донбасі зафіксували 11 ворожих обстрілів; найманці застосовували проти Об'єднаних сил заборонене озброєння.

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