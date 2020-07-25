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Напередодні початку перемир'я на Донбасі бойовики застосували міномети

Донбас, Субота 25 липня 2020 19:29
Напередодні початку перемир'я на Донбасі бойовики застосували міномети
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитро Левицький

Окупанти понад 10 разів порушували режим "тиші"

З початку суботи, 25 липня, російсько-окупаційні сили 11 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Напередодні початку перемир'я, досягнутого Тристоронньою контактною групою, найманці застосували заборонене озброєння.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Сьогодні під ворожі обстріли потрапляли позиції українських військових поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка, Попасна, Оріхове, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка та Причепилівка.

Окупанти застосовували проти Об'єднаних сил міномети 82-го та 120-го калібрів, великокаліберні кулемети, а також гранатомети різних систем.

На ділянках розведення сил в районі Станиці Луганської, Золотого та Богданівки проросійські бойовики дотримувалися сьогодні режиму припинення вогню.

В результаті ворожих обстрілів військовослужбовці Об'єднаних сил не постраждали.

Зазначимо, нещодавно ТКГ узгодила початок нового перемир'я на Донбасі в рамках виконання паризьких домовленостей "нормандської четвірки". Всеосяжне припинення вогню має початися 27 липня.

Нагадаємо, вчора окупаційні сили 9 разів відкривали вогонь по укріпленнях Об'єднаних сил на Донбасі; українські військові не постраждали.

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