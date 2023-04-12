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В ООН сделали заявление по видео с казнью украинского военного россиянами

Фото: в ООН отреагировали на видео с казнью украинского военного (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В ООН заявили, что ошеломлены чрезвычайно жестоким видео с казнью украинского военнопленного российскими солдатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

"К сожалению, это не единичный случай. В последних докладах Миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных против военнопленных", - отмечают наблюдатели.

В ООН добавили, что военные преступления, совершенные в Украине, должны быть должным образом расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.

Видео с казнью украинского защитника

Напомним, вечером 11 апреля в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского военного. Позже журналисты CNN нашли еще одно видео обезглавления украинского военного российскими боевиками.

Служба безопасности Украины начала расследование жестокого убийства украинского пленного. В Минобороны Украины заявили, что личность убитого россиянами военного устанавливается.

Кроме того, украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Красный Крест из-за видео с казнью военного.

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