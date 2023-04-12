Омбудсмен обратился в ООН и Красный Крест из-за видео с казнью военного

Украина обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за видео, на котором российские оккупанты казнят украинского военнопленного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Он отметил, что направил письма с обращениями к Верховному комиссару ООН по правам человека, Мониторинговой миссии ООН в Украине, генеральному секретарю ООН, Международному комитету Красного Креста.

"Требую, чтобы вопрос недостойного поведения по военнопленному был отдельно рассмотрен на площадке Комитета ООН по правам человека", - заявил омбудсмен.

Также Лубинец обратился ко всем коллегам-омбудсменам, чтобы они продолжили в своих странах лоббировать вопросы поддержки Украины, а парламенты признали Россию страной-террористом, российскую агрессии - геноцидом украинцев.

По мнению омбудсмена, оккупанты обнародовали видео по трем причинам:

это контент для внутренней аудитории, чтобы усилить в обществе антиукраинские нарративы;

"крещение кровью": вероятно, российские командиры отдают приказы своим подчиненным, чтобы те совершали подобные действия и снимали все на камеры;

это элемент устрашения своих военных, прежде всего, чтобы они не сдавались в украинский плен и думали, что с ними будут поступать так же.

Напомним, в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского военного. Позже журналисты CNN обнаружили еще одно видео обезглавления украинского военного российскими боевиками.

СБУ начала расследование жестокого убийства украинского пленного. На видео отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что оккупанты должны отвечать за свои преступления.

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