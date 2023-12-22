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В ООН снова перенесли голосование по помощи Сектору Газа

Пятница 22 декабря 2023 05:48
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В ООН снова перенесли голосование по помощи Сектору Газа Фото: Совбез ООН снова отложил голосование по прекращению огня в Газе (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Дипломаты Совета Безопасности ООН снова отложили голосование по резолюции об увеличении гуманитарной помощи Сектору Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Голосование в ООН было отложено, несмотря на то, что США заявили, что теперь могут поддержать измененное предложение, которое потребует от Израиля и ХАМАС разрешить использование всех доступных маршрутов для доставки гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что ранее Соединенные Штаты Америки ветировали резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

Впоследствии Совбез должен был голосовать 19, а затем и 20 декабря, однако процесс неодноразово откладывали, пытаясь избежать третьего вето США.

Война Израиля и ХАМАС

7 октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАС территории Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит Израиль от продолжения войны против ХАМАСа.

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