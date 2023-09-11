В ООН заявили, что выход РФ из "зернового соглашения" сделал право на питание недостижимым

Выход России из "зерновой инициативы" сделал право на питание недостижимым для многих людей, в частности на Африканском континенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ООН по правам человека Волкера Тюрка, которого цитирует Reuters .

"Выход Российской Федерации из Черноморской зерновой инициативы в июле и нападения на зерновые объекты в Одессе и других местах снова привели к тому, что цены во многих развивающихся странах подскочили до небес, что сделало право на питание недостижимым для многих людей", - сказал он.

По словам Тюрка, высокий уровень недоедания наблюдается в Сомали и других странах Африки в условиях засухи.

Что этому предшествовало

В июле этого года Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

В начале августа Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает хорошие новости о зерновом соглашении, несмотря на провальные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время Bild узнала, что генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновой инициативе". Среди них, в частности, возврат российского госбанка в SWIFT и возврат замороженных активов РФ.

В Украине подвергли резкой критике возможные предложения генсека. В частности, в МИД подчеркнули, что такие уступки будут означать победу России.

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