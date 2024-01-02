В ООН осудили очередную волну российских ударов по городам Украины

"Для народа Украины новый год начался с потерь, боли и отчаяния. Третий день подряд из-за масштабных воздушных ударов Российской Федерации гибнут люди, в частности дети, и терпят повреждения дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в заявлении.

Как отметила Браун, вызывает тревогу, что многие районы столицы Украины остались без света и водоснабжения именно тогда, когда ожидается, что температура на этой неделе снизится почти до -20 градусов по Цельсию. Кроме того, в результате боевых действий без электроэнергии также остаются сотни тысяч человек в Донецкой области.

"От имени гуманитарного сообщества я еще раз подтверждаю наши обязательства продолжать поддержку народу Украины, страдающему от разрушений, вызванных вторжением Российской Федерации. И сегодня я мнениями с семьями и друзьями погибших и раненых, а также с теми, кто беспокоится о тех, судьба которых еще не известна", - подчеркнула Браун.

Организация Объединенных Наций вновь напоминает Российской Федерации, что невыборочные удары и обстрелы по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом.

Обстрелы 29 декабря и 2 января

Напомним, 29 декабря Россия устроила самую масштабную атаку по территории Украины с начала вторжения. Через несколько часов выпустили 158 ракет разных типов, а также ударные дроны-камикадзе. В частности, в небе над Киевом было сбито более 30 враждебных целей. По состоянию на 1 января в столице обнаружили уже 29 погибших .

Российская армия и утром 2 января выпустила по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 72 ракеты и все беспилотники. Известно о двух погибших в Киеве и десятках пострадавших.