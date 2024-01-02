В ООН засудили чергову хвилю російських ударів по містах України

"Для народу України новий рік розпочався з втрат, болю та розпачу. Третій день поспіль через масштабні повітряні удари Російської Федерації гинуть люди, зокрема діти, і зазнають пошкоджень будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в заяві.

Як зазначила Браун, викликає тривогу те, що багато районів столиці України залишилися без світла та водопостачання саме тоді, коли очікується, що температура цього тижня знизиться майже до -20 градусів за Цельсієм. Крім того, унаслідок бойових дій без електроенергії також залишаються сотні тисяч людей на Донеччині.

"Від імені гуманітарної спільноти я ще раз підтверджую наші зобов’язання продовжувати підтримку народу України, який страждає від руйнувань, спричинених вторгненням Російської Федерації. І сьогодні я думками з родинами та друзями загиблих та поранених, а також з тими, хто непокоїться про тих, доля яких ще не відома", - наголосила Браун.

Організація Об’єднаних Націй знову нагадує Російській Федерації, що невибіркові удари та обстріли по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом, йдеться в заяві.

Обстріли 29 грудня та 2 січня

Нагадаємо, 29 грудня Росія влаштувала наймасштабнішу атаку по території України з початку вторгнення. За кілька годин випустили 158 ракет різних типів, а також ударні дрони-камікадзе. Зокрема, у небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей. Станом на 1 січня у столиці виявили вже 29 загиблих людей.

Російська армія та зранку 2 січня випустила по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та усі безпілотники. Відомо про двох загиблих в Києві та десятки постраждалих.