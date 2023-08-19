ua en ru
Сб, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ООН осудила ракетную атаку России по центру Чернигова

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Суббота 19 августа 2023 18:20
ООН осудила ракетную атаку России по центру Чернигова Фото: ООН осудила ракетную атаку России по центру Чернигова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Организация Объединенных Наций осудила российский ракетный удар по центру Чернигова, который произошел сегодня, 19 августа.

Об этом заявила координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Я крайне встревожена известием об очередном российском ударе, нанесенном незадолго до этого по центру города Чернигова на севере Украины, в результате которого погибли и получили ранения десятки мирных жителей, в том числе дети", - заявила он.

По словам представителя ООН, ракетный удар по Чернигову - чудовищно.

"Это чудовищно, атаковать главную площадь большого города утром, когда люди гуляют, некоторые идут в церковь, чтобы отпраздновать религиозный день для многих украинцев", - заявила Браун.

Она подчеркнула, что осуждает повторяющиеся российские удары по населенным пунктам Украины, которые приводят к гибели людей, масштабным разрушениям и росту гуманитарных потребностей.

"Нападения на гражданское население или гражданские объекты строго запрещены международным гуманитарным правом. Этому необходимо положить конец", - добавила Браун.

Удар по Чернигову

Напомним, что 19 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Чернигова. В результате циничной атаки захватчиков погибли семь человек и еще более сотни получили ранения.

Что известно о последствиях обстрела Чернигова - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Чернигов Война России против Украины
NEWS
Обстрел центра Чернигова: фоторепортаж с места трагедии
Обстрел центра Чернигова: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне