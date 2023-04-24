У нас нет способа это сделать: комиссар СЕ о возвращении похищенных РФ украинских детей

Ни одна правозащитная организация не имеет доступа на территорию России и не может помочь возвращению похищенных РФ украинских детей.

Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, передает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Она подчеркнула, что в РФ вывезенных из Украины детей отдают в приемные семьи, "не прилагая достаточных усилий для установления контакта с их родственниками или законными опекунами в Украине". Более того: предоставление действиям громалянства РФ и их дальнейшее усыновление "захочется государственными чиновниками".

"При этом дети, разведенные со своими родителями во время чрезвычайной гуманитарной ситуации, никогда не могут считаться сиротами и потому не могут быть усыновлены", - сказала Миятович.

Комиссар также отметила, что вопрос возвращения домой незаконно вывезенных детей является "чрезвычайно сложным и болезненным".

"Прежде всего, мы должны признать, что у нас есть проблема: ни одна международная правозащитная организация не имеет доступа на территорию России", - заявила Миятович.

По ее словам, чтобы наладить процесс возвращения детей их родственникам и опекунам, нужны точные верифицированные данные о местонахождении и статусе детей в РФ. Сегодня эту работу ведут украинские неправительственные организации совместно с российскими НПО, активистами и гражданами, желающими помочь, отметила комиссар СЕ.

"Они проделывают огромную работу, но это лишь капля в море, что не может сравниться с деятельностью, которую можно вести на государственном уровне", - признала Миятович.

Офис Комиссара СЕ по правам человека поддерживает диалог с представителем ООН по правам детей и другими международными организациями, чтобы решить этот вопрос.

"Но я не могу вам сказать: да, у нас есть способ, как это сделать (вернуть детей. – ред.). Что у нас есть, то это наше четкое обязательство как международного сообщества решить эту проблему", – сказала Миятович. .