Зеленский договорился с принцем Саудовской Аравии сотрудничать в освобождении пленных

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провели телефонный разговор. В ходе обсуждений они договорились о сотрудничестве в вопросе освобождения украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.