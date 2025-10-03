ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

В ООН зафиксировали рекорд цены на базовый продовольственный продукт

Рим, Пятница 03 октября 2025 12:40
UA EN RU
В ООН зафиксировали рекорд цены на базовый продовольственный продукт Фото: цены на мясо обновили рекорды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Мировые цена на мясо в сентябре обновили рекорды. По остальным базовым продуктам зафиксировано снижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию продовольственного агентства ООН (ФАО).

Индекс цен на продукты питания FAO (FFPI) в сентябре 2025 года составил 128,8 пункта, что на 0,7% ниже пересмотренного уровня августа (129,7 пункта). Снижение цен на зерновые, молочные продукты, сахар и растительные масла перевесило рост цен на мясо.
В ООН зафиксировали рекорд цены на базовый продовольственный продукт

Индекс FFPI был на 3,4% выше уровня сентября 2024 года, но оставался на 19,6% ниже пика марта 2022 года после вторжения России в Украину.

Мясо

Индекс цен на мясо FAO в сентябре составил 127,8 пункта, увеличившись на 0,7% по сравнению с августом и на 6,6% по сравнению с годом ранее, достигнув нового рекорда. Рост цен вызван увеличением мировых цен на говядину и баранину, тогда как котировки свинины и мяса птицы остались стабильными.

Цены на говядину достигли исторического максимума на фоне сильного спроса в США и ограниченных внутренних поставок. Цены на баранину выросли из-за высокого мирового спроса при ограниченной экспортной доступности из Океании.

Котировки свинины и мяса птицы оставались относительно стабильными, отражая сбалансированность мировых рынков.

Молочные продукты

Индекс цен на молочные продукты FAO в сентябре составил 148,3 пункта, снизившись на 2,6% по сравнению с августом, но оставаясь почти на 9% выше уровня годичной давности. Все субиндексы упали: масло подешевело на 7,0%, обезжиренное молоко на 4,3%, цельное молоко на 3,1%, сыр снизился незначительно.

Падение цен на масло связано с сезонным увеличением доступности сливок и снижением спроса на мороженое в Северном полушарии. Цены на молочный порошок снизились из-за слабого спроса и конкуренции на экспорт.

Растительные масла

Индекс цен на растительные масла FAO в сентябре составил 167,9 пункта, снизившись на 0,7% по сравнению с августом, но оставаясь на 18% выше уровня годичной давности. Снижение связано с падением котировок пальмового и соевого масла, что компенсировало рост цен на подсолнечное и рапсовое масла.

Международные цены на пальмовое масло снизились из-за высоких запасов в Малайзии. Цены на соевое масло падали второй месяц подряд под давлением повышенных поставок из Аргентины. Котировки подсолнечного и рапсового масел продолжили рост из-за дефицита поставок в Черноморском регионе и Европе.

Сахар

Индекс цен на сахар FAO в сентябре составил 99,4 пункта, снизившись на 4,1% по сравнению с августом и на 21,3% по сравнению с годом ранее, достигнув минимального уровня с марта 2021 года.

Падение вызвано высоким производством сахара в Бразилии и расширением посевных площадей. Это оказало давление на мировые цены и привело к их рекордному снижению с 2021 года.

Зерновые

Индекс цен на зерновые FAO в сентябре составил 105,0 пункта, снизившись на 0,6% по сравнению с августом. Это на 7,5% ниже уровня сентября 2024 года.

Цены на пшеницу снизились третий месяц подряд из-за слабого международного спроса и подтверждения крупных урожаев в России и других странах Европы и Северной Америки. Цены на кукурузу также снизились на фоне прогнозов об избыточных поставках из Бразилии и США.

Мировые цены на ячмень и сорго выросли, при этом ячмень подорожал третий месяц подряд. Индекс цен на рис FAO снизился на 0,5%, в основном за счет падения котировок индийского риса.

Продовольственная инфляция в Украине

Продовольственная инфляция в Украине постепенно замедляется. По данным Госстата, в августе 2025 года по сравнению с августом прошлого года средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине выросли на 20,5%.

В августе украинцы сэкономили на овощах и фруктах, которые существенно подешевели. Однако эксперты предупреждают: сезонное удешевление подходит к концу.

По данным Госстата, оптовые цены на мясо и мясные продукты в Украине в августе выросли на 23,8%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты ООН
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным