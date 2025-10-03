В ООН зафиксировали рекорд цены на базовый продовольственный продукт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию продовольственного агентства ООН ( ФАО ).

Индекс цен на продукты питания FAO (FFPI) в сентябре 2025 года составил 128,8 пункта, что на 0,7% ниже пересмотренного уровня августа (129,7 пункта). Снижение цен на зерновые, молочные продукты, сахар и растительные масла перевесило рост цен на мясо.



Индекс FFPI был на 3,4% выше уровня сентября 2024 года, но оставался на 19,6% ниже пика марта 2022 года после вторжения России в Украину.

Мясо

Индекс цен на мясо FAO в сентябре составил 127,8 пункта, увеличившись на 0,7% по сравнению с августом и на 6,6% по сравнению с годом ранее, достигнув нового рекорда. Рост цен вызван увеличением мировых цен на говядину и баранину, тогда как котировки свинины и мяса птицы остались стабильными.

Цены на говядину достигли исторического максимума на фоне сильного спроса в США и ограниченных внутренних поставок. Цены на баранину выросли из-за высокого мирового спроса при ограниченной экспортной доступности из Океании.

Котировки свинины и мяса птицы оставались относительно стабильными, отражая сбалансированность мировых рынков.

Молочные продукты

Индекс цен на молочные продукты FAO в сентябре составил 148,3 пункта, снизившись на 2,6% по сравнению с августом, но оставаясь почти на 9% выше уровня годичной давности. Все субиндексы упали: масло подешевело на 7,0%, обезжиренное молоко на 4,3%, цельное молоко на 3,1%, сыр снизился незначительно.

Падение цен на масло связано с сезонным увеличением доступности сливок и снижением спроса на мороженое в Северном полушарии. Цены на молочный порошок снизились из-за слабого спроса и конкуренции на экспорт.

Растительные масла

Индекс цен на растительные масла FAO в сентябре составил 167,9 пункта, снизившись на 0,7% по сравнению с августом, но оставаясь на 18% выше уровня годичной давности. Снижение связано с падением котировок пальмового и соевого масла, что компенсировало рост цен на подсолнечное и рапсовое масла.

Международные цены на пальмовое масло снизились из-за высоких запасов в Малайзии. Цены на соевое масло падали второй месяц подряд под давлением повышенных поставок из Аргентины. Котировки подсолнечного и рапсового масел продолжили рост из-за дефицита поставок в Черноморском регионе и Европе.

Сахар

Индекс цен на сахар FAO в сентябре составил 99,4 пункта, снизившись на 4,1% по сравнению с августом и на 21,3% по сравнению с годом ранее, достигнув минимального уровня с марта 2021 года.

Падение вызвано высоким производством сахара в Бразилии и расширением посевных площадей. Это оказало давление на мировые цены и привело к их рекордному снижению с 2021 года.

Зерновые

Индекс цен на зерновые FAO в сентябре составил 105,0 пункта, снизившись на 0,6% по сравнению с августом. Это на 7,5% ниже уровня сентября 2024 года.

Цены на пшеницу снизились третий месяц подряд из-за слабого международного спроса и подтверждения крупных урожаев в России и других странах Европы и Северной Америки. Цены на кукурузу также снизились на фоне прогнозов об избыточных поставках из Бразилии и США.

Мировые цены на ячмень и сорго выросли, при этом ячмень подорожал третий месяц подряд. Индекс цен на рис FAO снизился на 0,5%, в основном за счет падения котировок индийского риса.