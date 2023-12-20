ООН зафиксировала более ста казней мирных жителей на оккупированных территориях Украины

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что российские войска совершают военные преступления на захваченных территориях Украины. Пытают, жестоко обращаются с задержанными, а также известны случаи пропажи жертвы.

"Обнаружено 142 случая суммарных казней гражданских лиц с февраля 2022 года на территории, контролируемой российскими вооруженными силами или оккупированной Российской Федерацией. На оккупированной территории мы задокументировали широко распространенные пытки и жестокое обращение с задержанными, включая сексуальное насилие, а также большое количество насильственных исчезновений", - заявил Тюрк.

Кроме того, Российская Федерация неоднократно отказывалась принимать адекватные меры для защиты гражданских лиц и охраняемых гражданских объектов от последствий их нападений.

Преступления россиян на оккупированных территориях Украины

Ранее стало известно, что в ООН признали военные преступления россиян во время полномасштабной войны в Украине.

Также мы писали, что ООН нашла новые доказательства совершения Россией военных преступлений в Украине. В частности, Россия разрушает гражданские объекты, насилует и депортирует детей в Россию.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что задокументировано более ста тысяч нарушений российскими оккупантами закона и обычаев войны российскими оккупантами.