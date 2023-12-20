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ООН зафиксировала более ста казней мирных жителей на оккупированных территориях Украины

Фото: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолтер Тюрк (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В ООН заявили о более ста выявленных случаях казни россиянами мирных жителей на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что российские войска совершают военные преступления на захваченных территориях Украины. Пытают, жестоко обращаются с задержанными, а также известны случаи пропажи жертвы.

"Обнаружено 142 случая суммарных казней гражданских лиц с февраля 2022 года на территории, контролируемой российскими вооруженными силами или оккупированной Российской Федерацией. На оккупированной территории мы задокументировали широко распространенные пытки и жестокое обращение с задержанными, включая сексуальное насилие, а также большое количество насильственных исчезновений", - заявил Тюрк.

Кроме того, Российская Федерация неоднократно отказывалась принимать адекватные меры для защиты гражданских лиц и охраняемых гражданских объектов от последствий их нападений.

Преступления россиян на оккупированных территориях Украины

Ранее стало известно, что в ООН признали военные преступления россиян во время полномасштабной войны в Украине.

Также мы писали, что ООН нашла новые доказательства совершения Россией военных преступлений в Украине. В частности, Россия разрушает гражданские объекты, насилует и депортирует детей в Россию.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что задокументировано более ста тысяч нарушений российскими оккупантами закона и обычаев войны российскими оккупантами.

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