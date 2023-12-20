ООН зафіксувала понад сто страт мирних жителів на окупованих територіях України

Верховний комісар ООН з прав людини Волькер Тюрк заявив, що російські війська скоюють військові злочини на захоплених територіях України. Намагаються, жорстоко поводяться із затриманими, а також відомі випадки зникнення жертви.

"Виявлено 142 випадки сумарних страт цивільних осіб з лютого 2022 року на території, яку контролює російські збройні сили або окупована Російська Федерація. На окупованій території ми задокументували поширені катування та жорстоке поводження із затриманими, включаючи сексуальне насильство, а також велику кількість насильницьких зникнень", - заявив Тюрк.

Крім того, Російська Федерація неодноразово відмовлялася вживати адекватних заходів для захисту цивільних осіб та цивільних об'єктів, що охороняються, від наслідків їх нападів.

Злочини росіян на окупованих територіях України

Раніше повідомляли, що в ООН визнали військові злочини росіян під час повномасштабної війни в Україні.

Також ми писали, що ООН знайшла нові докази вчинення Росією військових злочинів в Україні. Зокрема, Росія руйнує цивільні об'єкти, ґвалтує та депортує дітей до Росії.

На початку грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що задокументовано понад сто тисяч порушень російськими окупантами закону та звичаїв війни російськими окупантами.