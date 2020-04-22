Щодо мера Івано-Франківська відкрили справу через ситуацію з ромами

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Поліція відкрила провадження за ст. 161 КК України

Поліція відкрила кримінальне провадження через доручення мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа вивезти осіб ромської національності в Закарпатську область. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на сторінці у Twitter.

За словами Авакова, правоохоронці відкрили справу за фактом заклику Марцінківа до примусового переміщення ромів за межі Івано-Франківська.

"За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ. Позиція міського голови є неприпустимою", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Івано-Франківська Марцінків доручив правоохоронцям вивезти в Закарпатську область всіх осіб ромської національності, що проживають в місті. При цьому було відомо, що 10 ромів вже вивезли в іншу область та передали місцевій поліції.

Також РБК-Україна писало, що посольство США висловило стурбованість з приводу утиску ромів в Івано-Франківську. Дипломатичне представництво закликало українську владу забезпечити захист прав людини.