ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Щодо мера Івано-Франківська відкрили справу через ситуацію з ромами

Новини » Суспільство     22.04.2020 - 20:27
Щодо мера Івано-Франківська відкрили справу через ситуацію з ромами
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Поліція відкрила провадження за ст. 161 КК України

Поліція відкрила кримінальне провадження через доручення мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа вивезти осіб ромської національності в Закарпатську область. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на сторінці у Twitter.

За словами Авакова, правоохоронці відкрили справу за фактом заклику Марцінківа до примусового переміщення ромів за межі Івано-Франківська.

"За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ. Позиція міського голови є неприпустимою", - наголосив він.

Щодо мера Івано-Франківська відкрили справу через ситуацію з ромами

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Івано-Франківська Марцінків доручив правоохоронцям вивезти в Закарпатську область всіх осіб ромської національності, що проживають в місті. При цьому було відомо, що 10 ромів вже вивезли в іншу область та передали місцевій поліції.

Також РБК-Україна писало, що посольство США висловило стурбованість з приводу утиску ромів в Івано-Франківську. Дипломатичне представництво закликало українську владу забезпечити захист прав людини.

В Івано-Франківській області коронавірусом заразилися 125 медиків Спалах коронавірусу в Івано-Франківську: 15 пацієнтів перебувають у важкому стані
Новини України Івано-ФранківськромыАрсен Аваков
News
On Top