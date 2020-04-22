Мер Івано-Франківська доручив вивезти з міста всіх ромів

Фото: Руслан Марцінків (facebook.com)

З Івано-Франківська вже вивезли 10 ромів, 18 відмовилися покидати місто

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив правоохоронцям вивезти з міста всіх людей ромської національності в Закарпатську область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне.Карпати".

Повідомляється, що відповідне доручення Марцінків зробив під час щопонеділкової оперативної наради міськради.

"Також цигани, ні, вірніше - особи ромської статі. Ми вже бус давали. Вивезли їх у Закарпатті. Чому вони далі тут?", - сказав він.

За словами начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігоря Влізло, 12 осіб відмовилися їхати.

"Що значить "відмовилися"? А чому не спакували? Є поліція. До наступного вівторка повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус - дали. Чому не спакували і не вивезли?", - запитав Марцінків.

При цьому під час нараду було повідомлено, що 10 ромів вже було вивезено в Закарпатську область і передано місцевій поліції.

Нагадаємо, навесні 2019 року Міністерство закордонних справ України заявило про необхідність інтеграції ромів в українське суспільство. Тоді в МЗС відзначали, що продовжать співпрацю з міжнародними партнерами з метою захисту прав і свобод ромської національної меншини в Україні.