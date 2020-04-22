ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мер Івано-Франківська доручив вивезти з міста всіх ромів

Новини » Суспільство     22.04.2020 - 15:54
Мер Івано-Франківська доручив вивезти з міста всіх ромів
Фото: Руслан Марцінків (facebook.com)

З Івано-Франківська вже вивезли 10 ромів, 18 відмовилися покидати місто

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив правоохоронцям вивезти з міста всіх людей ромської національності в Закарпатську область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне.Карпати".

Повідомляється, що відповідне доручення Марцінків зробив під час щопонеділкової оперативної наради міськради.

"Також цигани, ні, вірніше - особи ромської статі. Ми вже бус давали. Вивезли їх у Закарпатті. Чому вони далі тут?", - сказав він.

За словами начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігоря Влізло, 12 осіб відмовилися їхати.

"Що значить "відмовилися"? А чому не спакували? Є поліція. До наступного вівторка повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус - дали. Чому не спакували і не вивезли?", - запитав Марцінків.

При цьому під час нараду було повідомлено, що 10 ромів вже було вивезено в Закарпатську область і передано місцевій поліції.

Нагадаємо, навесні 2019 року Міністерство закордонних справ України заявило про необхідність інтеграції ромів в українське суспільство. Тоді в МЗС відзначали, що продовжать співпрацю з міжнародними партнерами з метою захисту прав і свобод ромської національної меншини в Україні.

Спалах коронавірусу в Івано-Франківську: 15 пацієнтів перебувають у важкому стані В Івано-Франківську знижується захворюваність коронавірусом, п'ятеро на ШВЛ
Новини України Івано-Франківськромы
News
On Top