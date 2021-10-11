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Таліби домовилися з США про постачання гуманітарної допомоги

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Доха, Понеділок 11 жовтня 2021 02:12
Таліби домовилися з США про постачання гуманітарної допомоги Фото: таліби домовилися з делегацією США про постачання гуманітарної допомоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представники радикального руху "Талібан" домовилися з США про постачання гуманітарної допомоги афганцям. Дводенні переговори выдбулися в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Згідно із заявою талібів за підсумками переговорів з США в Катарі, гуманітарна допомога не має пов'язуватися з політичними питаннями.

Афганська делегація вітала надання гуманітарної допомоги та зазначила, що співпрацюватиме з благодійними організаціями для доставлення гумдопомоги нужденним, а також сприятиме пересуванню іноземних громадян.

15 серпня таліби оголосили про встановлення контролю над усією територією Афганістану. 31 серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи з рекомендацій американських військових.

У зв'язку з поспішною втечею президента Афганістану Ашрафа Гані та приходом до влади талібів, країна стала відчувати насильство, жорсткий дефіцит фінансів і зростання цін.

Нагадаємо, що Євросоюз стурбований соціально-економічною ситуацією в Афганістані. Це пов'язано з паралізацією банківської системи і зростанням цін після приходу талібів до влади.

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Талібан Афганистан
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