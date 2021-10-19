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США не дадуть доступ талібам до резервів центрального банку Афганістану

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Вашингтон, Вівторок 19 жовтня 2021 20:48
США не дадуть доступ талібам до резервів центрального банку Афганістану Фото: США не відкриють доступ талібам до резервів центрального банку Афганістану (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США збережуть фінансові санкції до представників радикального руху "Талібан" і поки не дадуть їм доступ до резервів центрального банку Афганістану. При цьому в американському Мінфіні допустили надання гуманітарної допомоги афганцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, про це заявив на слуханнях в комітеті Сенату з банківської справи перший заступник голови Мінфіну Уоллі Адейемо. Він зазначив, що у відомсвті поки не бачать ситуації, при якій талібам буде дозволений доступ до резервів центрального банку Афганістану. Йдеться про більш ніж 9 млрд доларів, які знаходяться в США.

"Ми вважаємо, що важливо зберігати наші санкції проти "Талібану", але в той самий час знаходити шляхи законної гуманітарної допомоги, щоб допомогти афганському народу. Це саме те, що ми робимо", - сказав Адейемо.

Він додав, що Мінфіну важливо переконатися у виконанні режиму санкцій проти "Талібану" і мережі Хаккані. При цьому представник відомства ще раз відзначив можливість направлення до Афганістану гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше таліби домовилися з США про постачання до Афганістану гуманітарної допомоги.

Відзначити, Євросоюз стурбований соціально-економічною ситуацією в Афганістані через параліч банківської системи і зростанням цін після приходу талібів до влади.

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