ООН не володіє інформацію щодо стану лідера КНДР

Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/un_photo)

ООН не знає, у якому стані перебуває північнокорейський лідер

Глава Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш прокоментував ситуації навколо зникнення з публіки лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз організації.

За словами Гутерреша, ООН не має жодної інформації щодо стану здоров'я північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

"Ми не володіємо жодною інформацією з КНДР щодо стану Кім Чен Ина", - заявив він.

Зазначимо, що лідер КНДР не з'являвся на публіці з 11 квітня. Останньою його публічною появою було проведення засідання політбюро ЦК Трудової партії КНДР з питань внутрішньої політики. Вважають, що північнокорейському лідеру зробити операцію на серці. Ця інформація та зникнення Кім Чен Ина з публіки породили чутки про погіршення його стану здоров'я та навіть смерть.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Південній Кореї назвали можливу причину зникнення Кім Чен Ина з публіки. У Сеулі припускають, що причиною зникнення лідера КНДР може бути не хвороба, а заходи обережності через спалах коронавірусу.

Крім того, нещодавно американський президент Дональд Трамп заявив, що він володіє інформацією щодо стану здоров'я Кім Чен Ина. Президент США відмовився розкривати більше інформації та додав, що незабаром суспільство дізнається правду.