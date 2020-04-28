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Трамп заявив, що знає новини про стан здоров'я Кім Чен Ина

Новини » Політика     28.04.2020 - 04:44
Трамп заявив, що знає новини про стан здоров'я Кім Чен Ина
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Американський лідер додав, що поки не може розкривати інформацію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у нього з'явилася інформація щодо стану здоров’я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Про це американський лідер сказав під час брифінгу у Білому домі в понеділок, 27 квітня.

Трамп додав, що сподівається, що у глави КНДР все впорядку, проте розкривати більше інформації американський президент не став.

"У мене є гарна ідея, але я не можу говорити про це зараз. Я сподіваюся, що він у порядку, у мене є інформація про його здоров'я. Незабаром ви теж дізнаєтеся правду".

Раніше головний радник з питань зовнішньої політики президента Південної Кореї Мун Чунг Ін заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин "живий і здоровий".

Нагадаємо, раніше світові ЗМІ писали, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції не серці, яку нещодавно переніс.

Чутки про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилися після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда 15 квітня. Його бачили за чотири дні до цього на засіданні політбюро.

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