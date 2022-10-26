В ООН "относительно оптимистичны" в вопросе продления зерновой сделки

В Организации объединенных наций "относительно оптимистично" оценивают вероятность продления зерновой сделки.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По его словам, он относительно оптимистично настроен в вопросе продолжения действия зерновой сделки после средины ноября 2022 года. Отметим, что Гриффитс в начале октября посетил Москву для того, чтобы обсудить с российскими чиновниками расширение зерновой сделки, которая начала функционировать в августе. Она действует до 22 ноября.