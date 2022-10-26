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В ООН "относительно оптимистичны" в вопросе продления зерновой сделки

Фото: в ООН "относительно оптимистичны" в вопросе продления зерновой сделки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Организации объединенных наций "относительно оптимистично" оценивают вероятность продления зерновой сделки.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По его словам, он относительно оптимистично настроен в вопросе продолжения действия зерновой сделки после средины ноября 2022 года.

Отметим, что Гриффитс в начале октября посетил Москву для того, чтобы обсудить с российскими чиновниками расширение зерновой сделки, которая начала функционировать в августе. Она действует до 22 ноября.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин пригрозил, что его страна может выйти из зерновой сделки, если якобы "обнаружится, что взрыв на Крымском мосту был организован при помощи зерновоза".

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что получателями украинского зерна якобы не являются беднейшие страны и это может повлиять на продление сделки.

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