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В ООН "відносно оптимістичні" у питанні продовження зернової угоди

Фото: в ООН "відносно оптимістичні" у питанні продовження зернової угоди (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Організації об'єднаних націй "відносно оптимістично" оцінюють ймовірність продовження зернових угод.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

За його словами, він відносно оптимістичний налаштований у питанні продовження дії зернової угоди після середини листопада 2022 року.

Зазначимо, що Гріффітс на початку жовтня відвідав Москву для того, щоб обговорити з російськими чиновниками розширення зернової угоди, яка почала працювати у серпні. Вона діє до 22 листопада.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін пригрозив, що його країна може вийти з зернової угоди, якщо нібито "виявиться, що вибух на Кримському мосту було організовано за допомогою зерновоза".

Пізніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що одержувачами українського зерна нібито не є найбідніші країни і це може вплинути на продовження угоди.

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