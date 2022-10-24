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У Путина заговорили о стопе "зерновой сделки", если условия Кремля не будут выполнены

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 14:48
У Путина заговорили о стопе "зерновой сделки", если условия Кремля не будут выполнены Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (kremlin ru)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле запросили у ООН статистику по движению зерна по "зерновому коридору". В России считают, что получателями зерна являются якобы "страны, которые не относятся к числу беднейших".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает РБК.

"Мы исходим из того, что до того, как будет рассматриваться вопрос о ее продлении, все упомянутые мной вопросы будут удовлетворительным образом решены", - сказал он.

По его словам, Россия запросила у ООН статистику по движению зерна до конечного потребителя.

"Получателями украинского зерна в рамках так называемой «пакетной сделки», подписанной 22 июля в Стамбуле, являются страны, которые не относятся к числу беднейших, на беднейшие страны приходятся лишь малые доли, которые выходят из портов в Черном море. Более половины украинского зерна идет в страны Евросоюза, об этом есть статистика ООН. Мы призвали наших коллег активнее работать с генеральным секретарем (ООН, - ред.), чтобы изначальный замысел его пакетной сделки, сделки, которую он хотел нацелить на помощь беднейшим странам, воплощался в жизнь", - добавил глава МИД РФ.

Как сообщалось, соглашение по экспорту украинского продовольствия действует до 22 ноября.

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна Черным морем. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

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