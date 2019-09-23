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В ООН повідомили про створення конституційного комітету Сирії

Новини » Політика    23.09.2019 - 19:06
В ООН повідомили про створення конституційного комітету Сирії
Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)

До складу комітету увійшли представники уряду та опозиції Сирії

Організація об'єднаних націй (ООН) повідомила про створення конституційного комітету Сирії, який повинен допомогти завершити війну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Відповідну заяву зробив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 23 вересня. За його словами, до складу комітету увійдуть представники уряду та опозиції Сирії. Перше засідання комітету має відбутися в найближчі тижні.

"Я радий оголосити про угоду між урядом Сирійської Арабської Республіки та сирійської комісією з переговорів про заслуговує довіри, збалансованому та інклюзивну конституційному комітеті, який буде підтримуватися ООН в Женеві", - повідомив Гутерріш.

Конституційний комітет покликаний завершити війну в Сирії, яка триває більше восьми років.

"Конституційний комітет, організований і очолюваний сирійцями, може стати початком політичного шляху до завершення", - сказав глава ООН.

Відзначимо, в результаті військових дій в Сирії з березня 2011 березня загинули понад 400 тис. чоловік.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада безпеки ООН заблокував обидва проекти резолюцій про врегулюванні ситуації в сирійському місті Ідліб, який є єдиною сирійської провінцією, яка все ще перебуває під контролем бойовиків незаконних збройних формувань.

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