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Україна засудила вето РФ на резолюцію по Ідлибу

Новини » Політика    21.09.2019 - 18:59
Україна засудила вето РФ на резолюцію по Ідлибу
Фото: засідання Радбезу ООН (unmultimedia.org)

РФ продовжує нехтувати принципами міжнародного гуманітарного права, заявили в МЗС України

Україна рішуче засуджує вето Росії на резолюцію Ради Безпеки ООН про перемир'я в сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Вчора ми знову побачили приклад торпедування зусиль світового співтовариства полегшити становище цивільного населення в Сирії, зокрема у провінції Ідліб, яка піддається невибірковому бомбардуванню з боку військових угруповань, підконтрольних РФ і режиму Б. Асада", - заявили в українському МЗС.

У відомстві підкреслили, що РФ продовжує нехтувати принципами міжнародного гуманітарного права і порушувати їх.

У МЗС зазначили, що це вже 13 випадок, коли РФ накладає вето в РБ ООН при прийнятті рішень щодо Сирії, "продовжуючи демонструвати свою позицію щодо вирішення всіх питань виключно силовим шляхом".

Нагадаємо, у четвер, 19 вересня, Росія і Китай на засідання Ради безпеки ООН заблокували резолюцію щодо врегулювання ситуації в сирійській провінції Ідліб. Також Радбез ООН прийняв резолюцію по Идлибу, яка була запропонована Росією і Китаєм.

Національна коаліція опозиційних і революційних сил Сирія засудила вето Російської Федерації та Китаю на резолюцію Ради безпеки ООН про припинення вогню в провінції Ідліб.

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