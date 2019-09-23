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В ООН сообщили о создании конституционного комитета Сирии

Новости » Политика    23.09.2019 - 19:06
В ООН сообщили о создании конституционного комитета Сирии
Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)

В состав комитета вошли представители правительства и оппозиции Сирии

Организация объединенных наций (ООН) сообщила о создании конституционного комитета Сирии, который должен помочь завершить войну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 23 сентября. По его словам, в состав комитета войдут представители правительства и оппозиции Сирии. Первое заседание комитета должно состояться в ближайшие недели.

"Я рад объявить о соглашении между правительством Сирийской Арабской Республики и сирийской комиссией по переговорам о заслуживающем доверия, сбалансированном и инклюзивном конституционном комитете, который будет поддерживаться ООН в Женеве", - сообщил Гутерриш.

Конституционный комитет призван завершить войну в Сирии, которая длится более восьми лет.

"Конституционный комитет, организованный и возглавляемый сирийцами, может стать началом политического пути к завершению", - сказал глава ООН.

Отметим, в результате военных действий в Сирии с марта 2011 марта погибли более 400 тыс. человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Совет безопасности ООН заблокировал оба проекта резолюций об урегулировании ситуации в сирийском городе Идлиб, который является единственной сирийской провинцией, которая все еще находится под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований.


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