В ООН заблокували резолюцію про припинення вогню в Ідлібі

Ідліб є єдиною провінцією, яка знаходиться під контролем бойовиків

Рада безпеки ООН у четвер заблокувала обидва проекти резолюцій про врегулювання ситуації в сирійському місті Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомив постпред Росії при ООН Василь Небензя, спочатку не був прийнятий проект, запропонований Німеччиною, Бельгією і Кувейтом. Проти нього проголосували два постійні члени РБ ООН - Росія і КНР. Пізніше члени також відхилили російсько-китайську резолюцію.

Зазначимо, Ідліб є єдиною сирійської провінцією, яка все ще перебуває під контролем бойовиків незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий саміт по врегулюванню ситуації в Ідлібі може відбутися в жовтні. При цьому одна зі сторін побоюється, що є високий рівень ймовірності зриву мирного врегулювання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія, Туреччина та Іран будуть координувати стабілізацію ситуації в Сирії. Вони мають намір координувати ініціативи з організації міжнародних конференцій з гуманітарного сприяння Сирії і по поверненню на батьківщину сирійських біженців.