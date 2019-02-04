ООН зробила заяву щодо ситуації у Венесуелі

Організація не буде приєднуватися до жодної з груп країн

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что секретариат организации не будет присоединяться к какой-либо из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ООН.

"Я с большой обеспокоенностью следил за развитием ситуации в Венесуэле. Был целый ряд инициатив от нескольких групп стран. Секретариат ООН решил не участвовать ни в одной из этих групп, чтобы сохранить доверие к нашему предложению о посредничестве, чтобы иметь возможность по их просьбе помочь найти политическое решение кризиса", - заявил генсек.

Напомним, страны Европейского союза признали венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Сообщается, что о решении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы объявили министры иностранных дел Великобритании, Испании, Франции и Швеции. Они также призвали провести досрочные президентские выборы.

После этого в Украина сделала заявление по поводу венесуэльского кризиса и заявила, что поддерживает Гуайдо.

РБК-Украина писало, что правительство Великобритании рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы.