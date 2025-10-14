RU

В ООН рассказали, сколько времени и денег необходимо для восстановления Газы

Фото: в ООН считают, что восстановление Газы растянется на десятки лет (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Восстановление сектора Газа потребует около 70 млрд долларов, а работы могут растянуться на десятилетия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал представитель ООН Яко Силлиерс на брифинге в Женеве, которого цитирует Deutsche Welle.

Сегодня, 14 октября, он подчеркнул, что после прекращения огня в секторе Газа необходимо как можно скорее начать восстановительные работы. Сначала надо разобрать руины зданий в городах и вывезти оттуда более 55 млн тонн строительного мусора.

"Согласно оперативной оценке ущерба и потребностей, проведенной совместно ООН, Европейским Союзом и Всемирным банком, на восстановление Газы потребуется около 70 млрд долларов", - заявил Силлиерс.

Задача этих организаций, помимо определения масштаба разрушений, предполагает и расстановку приоритетов "в том, какие районы необходимо восстановить в первую очередь и на чем сосредоточить усилия".

"Вероятно, не все территории будут восстановлены", - подчеркнул представитель ООН.

Силлиерс рассказал, что только за первые три года на восстановление уйдет примерно 20 млрд долларов.

В то же время он отказался назвать сроки, которые необходимы для полного завершения восстановительных работ в секторе Газа. По его словам, они могут занять десятки лет и будут зависеть от объемов полученного финансирования.

 

Напомним, американский президент Дональд Трамп и лидеры трех ближневосточных стран 13 октября подписали дополнительное мирное соглашение по Газе в Египте. Содержание документа пока неизвестно.

В тот же день ХАМАС освободил всех израильских заложников, которые были захвачены в плен во время вторжения в октябре 2023 года, а также передал Израилю останки погибших.

9 октября стороны подписали первую фазу мирного плана Трампа. Он предусматривает частичный отвод Израилем войск в Секторе Газа и освобождение сторонами всех заложников.

Ранее американский лидер Дональд Трамп представил мирный план по прекращению войны в Секторе Газа.

Он содержит 20 пунктов и предусматривает формирование международного "Совета мира", который будет контролировать работу Палестинского комитета по управлению регионом.

