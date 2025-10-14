В ООН рассказали, сколько времени и денег необходимо для восстановления Газы

Сегодня, 14 октября, он подчеркнул, что после прекращения огня в секторе Газа необходимо как можно скорее начать восстановительные работы. Сначала надо разобрать руины зданий в городах и вывезти оттуда более 55 млн тонн строительного мусора.

"Согласно оперативной оценке ущерба и потребностей, проведенной совместно ООН, Европейским Союзом и Всемирным банком, на восстановление Газы потребуется около 70 млрд долларов", - заявил Силлиерс.

Задача этих организаций, помимо определения масштаба разрушений, предполагает и расстановку приоритетов "в том, какие районы необходимо восстановить в первую очередь и на чем сосредоточить усилия".

"Вероятно, не все территории будут восстановлены", - подчеркнул представитель ООН.

Силлиерс рассказал, что только за первые три года на восстановление уйдет примерно 20 млрд долларов.

В то же время он отказался назвать сроки, которые необходимы для полного завершения восстановительных работ в секторе Газа. По его словам, они могут занять десятки лет и будут зависеть от объемов полученного финансирования.