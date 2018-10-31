ООН закликала до попередження ескалації в Азовському морі

Фото: ООН (un.org)

В ООН повідомили про зростання напруги у Азовському морі

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) закликали до попередження ескалації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, яка виступила в засіданні Ради Безпеки ООН.

"ООН повідомляє про зростання напруги у Азовському морі, що негативно позначається на загальній атмосфері в регіоні. Ми підкреслюємо важливість попередження будь-якої ескалації, будь-яких провокацій чи неадекватної оцінки ситуації", - заявила Дікарло.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки та оборони рекомендує ВР розглянути у першому читанні законопроект № 8361 "Про прилеглу зону України.

За словами однієї з авторів законопроекту, народного депутата Ірини Фріз, законопроектом пропонується збільшення контролю прилеглої зони України до 24 миль.

Вона уточнила, що законопроектом не пропонується збільшити територіальні води України. За словами нардепа, наразі українські правоохоронні органи не можуть повністю здійснювати контроль у цій зоні.