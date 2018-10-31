ООН призвала к предупреждению эскалации в Азовском море

Фото: ООН (un.org)

В ООН сообщили о росте напряжения в Азовском море

В Организации Объединенных Наций (ООН) призвали к предупреждению эскалации в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, которая выступила в заседании Совета Безопасности ООН.

"ООН сообщает о росте напряжения в Азовском море, что негативно сказывается на общей атмосфере в регионе. Мы подчеркиваем важность предупреждения любой эскалации, каких-либо провокаций или неадекватной оценки ситуации", - заявила Дикарло.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует ВР рассмотреть в первом чтении законопроект № 8361 "О прилегающей зоне Украины.

По словам одного из авторов законопроекта, народного депутата Ирины Фриз, законопроектом предлагается увеличение контроля прилегающей зоны Украины до 24 миль.

Она уточнила, что законопроектом не предлагается увеличить территориальные воды Украины. По словам нардепа, сейчас украинские правоохранительные органы не могут полностью осуществлять контроль в этой зоне.