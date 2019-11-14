В ООН ухвалили проект оновленої резолюції щодо Криму

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Документ підтримали 67 країн

Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ГА ООН) у четвер, 14 листопада, підтримав проект оновленої резолюції щодо Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва України в ООН в Twitter.

Як повідомляється, Третій комітет ГА ООН вирішив підтримати проект оновленої резолюції щодо захисту прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму. Проект резолюції підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти документу.

Основними положеннями оновленої резолюції є вимога до Росії припинити змінювати демографічну ситуацію на окупованому півострові, засудження масових затримань активістів та правозахисників, заклик припинити переслідування кримчан та звільнити всіх затриманих за висловлювання думок, а також засудження призову жителів окупованого Криму до російської армії.

ННагадаємо, що 6 листопада делегація України в ООН представила проект оновленої резолюції щодо мілітаризації окупованого Криму. Головною метою оновленої резолюції є примушення Російської Федерації вивести всі свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію.

Крім того, раніше в ООН визнали, що Росія порушує Женевські конвенції, переселяючи своїх громадян з материкової частини в окупований Крим у спробах змінити демографічну ситуацію на півострову.