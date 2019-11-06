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Україна представила в ООН оновлену резолюцію по Криму

Новини » Політика     06.11.2019 - 20:43
Україна представила в ООН оновлену резолюцію по Криму
Фото: українська делегація в ООН (ukraineun.org)

Заступник глави МЗС України Єгор Божок 6 листопада презентував оновлену резолюцію в штаб-квартирі ООН

Українське представництво в ООН планує внести оновлену резолюцію "Проблема мілітаризації АР Крим і р. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресс-службу постійного представництва України в ООН.

Повідомляється, що заступник голови міністра закордонних справ Єгор Божок 6 листопада в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку представив оновлену резолюцію.

"Божок також поінформував делегатів про намір української сторони внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проект резолюції "Проблема мілітаризації АР Крим і м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів", закликавши його підтримати. Головною метою проекту є змусити РФ вивести всі свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня 2018 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію України, в якій засуджується порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму. Резолюцію підтримали 65 країн, включаючи Сполучені Штати Америки і більшість країн Європейського союзу. Проти резолюції проголосували 27 країн, ще 70 країн утрималися.

Раніше РБК-Україна писало, що в ООН визнали порушення РФ Женевських конвенцій, з-за переселення людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію півострова.

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