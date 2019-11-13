В ООН завтра розглянуть оновлений проект резолюції щодо Криму

Ілюстративне фото (twitter.com/Верховна Рада)

Розгляд проекту відбудеться за ініціативи України

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ГА ООН) у четвер, 14 листопада, розгляне проект оновленої резолюції щодо Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва України в ООН в Twitter.

Як повідомляється, Третій комітет ГА ООН за ініціативи України розгляне завтра проект оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованих Криму та Севастополі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 листопада українська делегація в ООН представила проект оновленої резолюції щодо мілітаризації окупованого Криму. Головна мета оновленої резолюції - змусити РФ вивести всі свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію.

Додамо, що резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму ГА ООН ухвалила 23 грудня 2018 року. Тоді документ підтримали 65 країн, включно з США та більшістю країн Європейського союзу. Проти проекту резолюції висловилися 27 країн, ще 70 країн утрималися від голосування.

Крім того, в ООН визнали, що Російська Федерація порушує Женевські конвенції, переселяючи своїх громадян з материкової частини в окупований Крим у спробах змінити демографію півострова.