ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський попросив МВФ збільшити розмір майбутньої допомоги

Новини » Економіка     22.03.2020 - 22:39
Зеленський попросив МВФ збільшити розмір майбутньої допомоги
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України пропонує якомога швидше надати Україні кредити МВФ

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою попросив збільшити розмір майбутньої допомоги Україні у зв'язку з поширенням коронавірус. Про це повідомляє прес-служба президента.

Як наголошується в повідомленні, співрозмовники обговорили розширення програми співпраці України з МВФ, а також кроки з імплементації цієї програми.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов'язаних з світової пандемією. Україна усвідомлює, що сьогодні потрібно діяти активно і швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов'язаних з нею обмежень на економіку і добробут громадян", - сказав Зеленський.

У свою чергу прес-служба президента процитувала заяву Георгієвої, яка поки що не свідчить про згоду надати Україні допомогу.

"Мала дуже конструктивна розмова з президентом Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами в зв'язку з поширенням коронавірус COVID-19", - цитує прес-служба слова Георгієвої.

За даними прес-служби, сторони також домовилися координувати спільні дії з розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їх обсягу.

Як повідомляло РБК-Україна, голова НБУ Яків Смолій заявив, що Україна хотіла б прискорити отримання допомоги від МВФ. За його словами, Крім стандартної програми НБУ також хотів би отримати екстрену допомогу від МВФ. Як зазначив Смолій, частина цього фінансування піде на фінансування дефіциту держбюджету, інша частина - на поповнення золотовалютних резервів.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що в ситуації з розгортанням світової фінансової кризи через коронавірус "не мати програми з МВФ - це насправді вчинити самогубство". При цьому єдиною вимогою МВФ до України залишається закон, який не дозволить повернути "ПриватБанк" Ігорю Коломойському.

Україна веде переговори з МВФ щодо фінансової допомоги Зеленський не виключає запровадження надзвичайної ситуації в Україні
Новини України Володимир ЗеленськийМВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся