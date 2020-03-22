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ЮНІСЕФ, ВООЗ і ООН розробляють дві програми допомоги Україні для боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 12:24
ЮНІСЕФ, ВООЗ і ООН розробляють дві програми допомоги Україні для боротьби з COVID-19
Фото: Сергій Кислиця (UN Photo/Manuel Elias)

Організації готують допомогу на 58 мільйонів доларів

Програма розвитку ООН, Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ і МОЗ готують для України два плани допомоги у боротьбі з коронавірусом з загальним бюджетом близько 58 мільйонів доларів. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, бюджети першої та другої програми складе близько 38 і 20 мільйонів відповідно.

"Фактично, зараз всі держави орієнтуються на рекомендації ВООЗ, які кажуть, що для стримування коронавіруса потрібно: а) обмінюватися інформацією; б) нарощувати обсяги тестування інфікованих для розуміння загальної епідеміологічної ситуації; в) ізолювати тих, з ким контактував хворий; г) об'єднати зусилля держави та населення, оскільки ця проблема має не тільки медичний характер, але і соціально-економічний Якщо мова йде про конкретну підтримку, то зараз спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН та МОЗ для України розробляється два плану допомоги з бюджетом близько 38 млн і 20 млн доларів", - сказав Кислиця.

Він розповів, що перший план буде спрямований на допомогу на закупівлю обладнання та ліків, посилення координації на місцях та забезпечення професійного аналізу ситуації в Україні. Другий план передбачає підтримку українців, які проживають на сході України.

"В умовах загострення епідемкризи ми не можемо забувати про верстви населення, які є найбільш уразливими. Якщо хто не знає, на початку року ООН затвердила План гуманітарного реагування для України в розмірі близько 162 мільйонів доларів. Розуміючи, що потреби зараз будуть зростати, ми плануємо залучити ще 20 млн доларів на боротьбу з поширенням Covid-19", - зазначив Кислиця.

Нагадаємо, станом на 21 березня, кількість офіційно підтверджених випадків коронавіруса в Україні зросла до 47. При цьому за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян.

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