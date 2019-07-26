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Унаслідок авіаударів РФ і уряду Сирії загинули понад 100 людей

Новини » Надзвичайні події    26.07.2019 - 16:16
Унаслідок авіаударів РФ і уряду Сирії загинули понад 100 людей
Ілюстративне фото (GettyImages)

За даними ООН, через удари загинули 103 мирних жителя

Унаслідок авіаударів сирійського уряду та його союзників, серед яких Росія, за останні 10 днів загинули щонайменше 103 цивільних особи, з яких 26  дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.  

За інформацією DW, авіація обстрілювала навіть школи, лікарні, ринки та пекарні. 

"Це цивільні об'єкти, і дуже малоймовірно, враховуючи стійку схему таких нападів, що всіх їх обстріляли випадково", - говорить верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет.

За даними ООН, з моменту початку наступальної операції військ Башара Асада в провінціях Ідліб і Хама на північному заході Сирії в квітні 2019 року більше 400 тисяч чоловік перетворилися на біженців і були спустошені цілі міста і села.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки засудила авіаналіт російських військових в сирійській провінції Ідліб, що призвело до десятків жертв.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 липня в результаті авіаударів Російської Федерації в Маарат аль-Нуман на півдні сирійської провінції Ідліб загинули 32 людини. Десятки отримали поранення. Авіудари вразили ринок і житлові райони одного з головних міст на північному заході Сирії, який утримують опозиційні війська.

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