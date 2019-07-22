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У результаті авіаударів РФ у Сирії загинули більше 30 людей

Новини » Надзвичайні події    22.07.2019 - 20:47
У результаті авіаударів РФ у Сирії загинули більше 30 людей
Ілюстративне фото (GettyImages)

Унаслідок авіаударів постраждали Маарат аль-Нуман, Бидама, Кенббіне і селище Тель-Менніш у провінції Ідліб

У результаті авіаударів Російської Федерації у Маарат аль-Нуман на півдні провінції Ідліб (Сирія) зигинули 32 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство Reuters

Зазначається, що за даними рятувальників та місцевих жителів, у результаті авіударів по ринку і житловим районам одного з головних міст на північному заході Сирії, який утримує опозиція, загинули 32 особи і ще десятки отримали поранення.

"Рейди російських і сирійських урядових літаків були націлені на густонаселений місто Маарат-ан-Нуман в провінції Ідліб", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, у результаті авіаударів в місті Саракеб загинули ще шість чоловік.

Міністерство оборони Росії заперечує причетність до ударів. У заяві говориться, що відомості про жертви нібито є фейком гуманітарної організації "Білі каски".

Нагадаємо, у Сирії щонайменше 12 осіб були вбиті і десятки поранені під час повітряних ударів по ринку у вівторок 16 липня. Удари були нанесені сирійськими військово-повітряними силами на популярному ринку в селі в північно-західній частині Сирії.

Як повідомлялося, коаліція режиму Асада і РФ 14 липня здійснила чергову авіаатаку на півночі Сирії, в результаті чого загинули 22 людини.

 

 

 

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