США засудили авіаудари РФ в сирійському Ідлібі

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США призивают владу Сирії почати політичний процес врегулювання ситуації

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки засудила авіаналіт російських військових в сирійській провінції Ідліб, що призвело до десятків жертв. Як передає РБК-Україна, про це під час брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Морган Ортагус.

Також звернення Білого дому направлено президенту Сирії Башару Асаду, у коаліції з чиїми військами виступає Російська Федерація.

"Ми рішуче засуджуємо вчорашній напад на мирних жителів в Ідлібі. Ми закликаємо Росію і Асада припинити посилювати цю гуманітарну катастрофу, дотримувати припинення вогню і негайно повернутися до політичного процесу", - йдеться в заяві Ортагус в Twitter.

Нагадаємо, що 22 липня в результаті авіаударів Російської Федерації в Маарат аль-Нуман на півдні сирійської провінції Ідліб загинули 32 людини. Десятки отримали поранення. Авіудари вразили ринок і житлові райони одного з головних міст на північному заході Сирії, який утримують опозиційні війська.

Ране6, 14 липня, стало відомо, що коаліція режиму Асада і РФ здійснила чергову авіаатаку на півночі Сирії, в результаті чого загинули 22 людини.