ООН передала на Донбас 20 вантажівок з медичним обладнанням та будматеріалами
Фото: на Донбас передали гумдопомогу від ООН (minre.gov.ua)
На Донбас прослідувала чергова партія гуманітарної допомоги. Вантаж передали від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
На окуповані Рф частини Донецької та Луганської областей України доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 236,39 тонн.
Двадцятьма автівками переправили медичне обладнання та будівельні матеріали через КПВВ "Щастя".
Нагадаємо, минулого тижня на окупований Донбас передали понад 30 тонн гуманітарної допомоги.
До цього Швейцарія відправила на окупований Донбас понад 2 тисячі тонн гуманітарної допомоги.