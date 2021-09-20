ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Швейцарія доправила 2,3 тисячі тонни гуманітарної допомоги на Донбасс

Новость на русском →
Швейцарія , Понеділок 20 вересня 2021 21:34
Швейцарія доправила 2,3 тисячі тонни гуманітарної допомоги на Донбасс Фото: Швейцарія доправила 2,3 тони гуманітарної допомоги на Донбасс (minre.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На Донбас прибули 2,3 тисячі тонни гуманітарної допомоги від Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. Для доправки вантажу знадобилися 138 вантажівок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До списку гуманітарної допомоги входило:

  • хімікати для очищення води, а також обладнання й запасні частини до нього;
  • медичне обладнання;
  • 1,5 млн експрес-тестів для виявлення коронавірусу, які надалі були направлені до медичних пунктів й пунктів тестування, що розташовані на КПВВ.
  • 30 апаратів ШВЛ;

"Загальна вартість гуманітарної допомоги від Швейцарії у 2021 році становить майже 12 мільйонів швейцарських франків і це найбільша за масштабами допомога від Швейцарії за період з 2015 року", - пише пресслужба.

Мінреінтеграції, зі свого боку, висловлює вдячність за допомогу й підтримку України з боку Швейцарії.

"Варто зазначити, що починаючи з 2015 року, за сприяння та координації Мінреінтеграції Швейцарія передала на схід України понад 15 500 тонн гуманітарної допомоги вартістю майже 27 млн швейцарських франків”, - додає пресслужба.

Фото: Швейцарія доправила 2,3 тони гуманітарної допомоги на Донбасс (minre.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Швейцария
NEWS
Не мають юридичної сили: Туреччина про російські вибори в Криму
Не мають юридичної сили: Туреччина про російські вибори в Криму
DAILY
Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми