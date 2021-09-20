Швейцарія доправила 2,3 тисячі тонни гуманітарної допомоги на Донбасс
На Донбас прибули 2,3 тисячі тонни гуманітарної допомоги від Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. Для доправки вантажу знадобилися 138 вантажівок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
До списку гуманітарної допомоги входило:
- хімікати для очищення води, а також обладнання й запасні частини до нього;
- медичне обладнання;
- 1,5 млн експрес-тестів для виявлення коронавірусу, які надалі були направлені до медичних пунктів й пунктів тестування, що розташовані на КПВВ.
- 30 апаратів ШВЛ;
"Загальна вартість гуманітарної допомоги від Швейцарії у 2021 році становить майже 12 мільйонів швейцарських франків і це найбільша за масштабами допомога від Швейцарії за період з 2015 року", - пише пресслужба.
Мінреінтеграції, зі свого боку, висловлює вдячність за допомогу й підтримку України з боку Швейцарії.
"Варто зазначити, що починаючи з 2015 року, за сприяння та координації Мінреінтеграції Швейцарія передала на схід України понад 15 500 тонн гуманітарної допомоги вартістю майже 27 млн швейцарських франків”, - додає пресслужба.
Фото: Швейцарія доправила 2,3 тони гуманітарної допомоги на Донбасс (minre.gov.ua)