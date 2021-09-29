ООН передала на Донбасс 20 грузовиков с медицинским оборудованием и стройматериалами
Фото: на Донбасс передали гумпомощь от ООН (фото minre.gov.ua)
На Донбасс проследовала очередная партия гуманитарной помощи. Груз передали от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
На оккупированные Рф части Донецкой и Луганской областей Украины доставлен гуманитарный груз общим весом 236,39 тонн.
Двадцатью автомобилями переправили медицинское оборудование и строительные материалы через КПВВ "Счастье".
Напомним, на прошлой неделе на оккупированный Донбасс передали более 30 тонн гуманитарной помощи.
К этому Швейцария отправила на оккупированный Донбасс более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи.