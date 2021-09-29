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ООН передала на Донбасс 20 грузовиков с медицинским оборудованием и стройматериалами

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Среда 29 сентября 2021 15:37
ООН передала на Донбасс 20 грузовиков с медицинским оборудованием и стройматериалами Фото: на Донбасс передали гумпомощь от ООН (фото minre.gov.ua)
Автор: Инна Собора

На Донбасс проследовала очередная партия гуманитарной помощи. Груз передали от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

На оккупированные Рф части Донецкой и Луганской областей Украины доставлен гуманитарный груз общим весом 236,39 тонн.

Двадцатью автомобилями переправили медицинское оборудование и строительные материалы через КПВВ "Счастье".

Напомним, на прошлой неделе на оккупированный Донбасс передали более 30 тонн гуманитарной помощи.

К этому Швейцария отправила на оккупированный Донбасс более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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ООН Донбасс Гуманитарная помощь
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