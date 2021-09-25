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Червоний Хрест відправив в ОРДЛО три вантажівки з гуманітарною допомогою

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Донбас, Субота 25 вересня 2021 13:52
Червоний Хрест відправив в ОРДЛО три вантажівки з гуманітарною допомогою Фото: МКЧХ відправив на Донбас гуманітарну допомогу (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Цього тижня на окупований Донбас передали понад 30 тонн гуманітарної допомоги. Вантажівки з гуманітаркою мешканцям ОРДЛО відправив Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Три вантажівки з гуманітаркою прослідували через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке". Рух коридором навпроти цього КПВВ російські окупанти розблоковували лише у понеділок.

"Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 37,2 тонни гігієнічних наборів", - зазначили прикордонники.

Нагадаємо, до цього Швейцарія відправила на окупований Донбас понад 2 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

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Красный Крест Гуманітарна допомога Донбас
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