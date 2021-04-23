Кремль про відвід російських військ: РФ робить те, що вважає за необхідне
Відведення російський військ від кордонів України не є питанням відносин Росії і США. Москва робить те, що вважає за необхідне для своєї армії.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
За його словами, відведення російських військ і відносини з США - не пов'язані явища.
"Ми говорили, що будь-які переміщення військ по території Росії нікому не загрожують, не становлять загрозу, і не є якоюсь ескалацією. Росія робить для свого військового будівництва те, що вона вважає за необхідне, і для навчання військ - теж те, що вважає за необхідне", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України. Протягом останніх тижнів скупчення армії викликало напруженість у Києві, оскільки українська сторона вважала, що Москва розраховує на провокацію для можливо військового вторгнення. За деякими оцінками, Росія стягнула близько 100 000 військових з бойовою технікою та авіацією.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що залишається напоготові, незважаючи на відведення російських військ.