ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кремль про відвід російських військ: РФ робить те, що вважає за необхідне

Новость на русском → Москва, П'ятниця 23 квітня 2021 13:25
Кремль про відвід російських військ: РФ робить те, що вважає за необхідне Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremkin.ru)
Автор: РБК-Україна

Відведення російський військ від кордонів України не є питанням відносин Росії і США. Москва робить те, що вважає за необхідне для своєї армії.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, відведення російських військ і відносини з США - не пов'язані явища.

"Ми говорили, що будь-які переміщення військ по території Росії нікому не загрожують, не становлять загрозу, і не є якоюсь ескалацією. Росія робить для свого військового будівництва те, що вона вважає за необхідне, і для навчання військ - теж те, що вважає за необхідне", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України. Протягом останніх тижнів скупчення армії викликало напруженість у Києві, оскільки українська сторона вважала, що Москва розраховує на провокацію для можливо військового вторгнення. За деякими оцінками, Росія стягнула близько 100 000 військових з бойовою технікою та авіацією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що залишається напоготові, незважаючи на відведення російських військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Російська Федерація войска Відведення озброєння
NEWS
Путін і Лукашенко не обговорювали злиття Росії і Білорусі в одну державу, - Кремль
Путін і Лукашенко не обговорювали злиття Росії і Білорусі в одну державу, - Кремль
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей